Wie man einen Dino besiegt: Kindertheater in Sundern

Am Sonntag, 8. November, lädt das Kulturbüro der Stadt Sundern zum Kindertheater in die Aula der Realschule ein. Dann zeigt Wodo Puppenspiel um 15 Uhr „Wie man einen Dino besiegt“ nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Hans Wilhelm für Kinder ab vier Jahren.



Im Museumslabor gibt es viel zu entdecken. Max und Opa Wolfgang staunen: ein echtes Skelett! Sehr nett sieht der T-Rex nicht gerade aus – und das war er auch nicht! Bronto hat er immer gejagt. „Du blöder Eidechsenschwanz!“ war da noch harmlos. Brontos Freund*innen sind auch wütend. Und dann kam Bronto auf eine Superidee. Wer neugierig auf diese Idee ist, ist eingeladen, die Puppentheateraufführung in der Aula der Realschule zu besuchen - eine spannende Geschichte für die ganze Familie.

Karten im Kulturbüro



Wegen der bestehenden Coronschutzmaßnahmen können Eintrittskarten nur im Kulturbüro der Stadt Sundern mit Angabe der Adresse und Telefonnummer reserviert werden: u.koch@stadt-sundern.de oder 02933/81209. Die Anzahl der Besucher ist sehr begrenzt. Es werden feste Sitzplätze vergeben. Es gilt die Maskenpflicht und das Abstandsgebot.