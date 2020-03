Geschlossene Kitas wegen Corona-Virus: Keine Elternbeiträge in Sundern ?

Der SAE (Stab für außergewöhnliche Ereignisse ) in Sundern hat kürzlich auch über eine Aussetzung von Elternbeiträgen beraten, die im Stadtgebiet für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen, in der Kindertagespflege, in offenen Ganztagsschulen und

in anderen Betreuungsformen an Grundschulen laut Gebührensatzung von der Stadtverwaltung Sundern erhoben werden müssen.



Bürgermeister Ralph Brodel und der Leiter des Fachbereichs Bildung, Jugend undFamilie Martin Hustadt möchten erreichen, dass für die Zeit der Schließung dieser Betreuungseinrichtungen keine Elternbeiträge gefordert werden. Zur Umsetzung sind Beschlüsse der zuständigen Fachausschüsse des Rates der Stadt Sundern erforderlich. Da diese Ausschüsse wegen der Corona-Epidemie derzeit nicht tagen, werden endgültige Entscheidungen erst zu einem späteren Zeitpunkt getroffen.