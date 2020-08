Am 1.9.2020 treffen die vier Sunderner Bürgermeisterkandidaten Ralph Brodel, Serhat Sarikaya, Georg Te Pass und Klaus-Rainer Willeke in einer Podiumsdiskussion aufeinander. Die von der Sunderner Initiative einsU organisierte Veranstaltung findet digital statt und ist im Live-Stream zu sehen.

Corona-bedingt müssen aktuell viele Veranstaltungen vertagt oder neu organisiert werden. So auch die seinerzeit von der Westfalenpost Arnsberg-Sundern geplante Podiumsdiskussion für die am 13. September stattfindende Bürgermeisterwahl in Sundern. Spontan leistet einsU, eine Initiative Sunderner Unternehmen, Unterstützung. Sie bietet den Kandidaten nun, da keine Präsenz-Veranstaltung mit Zuschauern möglich ist, die nötige digitale Plattform. „Wir halten das direkte Aufeinandertreffen der vier Kandidaten in einer Diskussion für wichtig, um eine breite Informationsbasis für die Wählerinnen und Wählern zu schaffen. Sie sollen Gelegenheit haben, die Kandidaten und ihre Standpunkte live und in direkter Interaktion miteinander kennenzulernen. Kurzfristig haben wir also entschieden, eine solche Plattform für die Veranstaltung auf digitalem Wege anzubieten“ erklärt Oliver Brenscheidt, stellvertretend für den einsU-Arbeitskreis „Politik und Verwaltung“.

Übertragen wird die Podiumsdiskussion als Live-Stream unter der Adresse sundernwaehlt2020.eins-u.de. Sie beginnt um 19.00 Uhr und endet ca. um 20.30 Uhr. Die Veranstaltung wird von Thomas Rosteck als freier Journalist, somit unabhängig und neutral, moderiert. Die Kandidaten werden sich ausgewählten Themenblöcken und Fragen des Moderators stellen. Diese beleuchten aktuelle, wichtige Sunderner Inhalte und geben Raum, Stellung zu beziehen, das eigene Programm vorzustellen und miteinander zu diskutieren. Das Video ist auch im Nachgang verfügbar und kann außerhalb der „Live-Sendezeit“ über die genannte Adresse abgerufen werden.