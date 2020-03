Auf Anregung des Bürgermeisters der Stadt Sundern (Sauerland) hat die Stadtmarketing Sundern eG in Zusammenarbeit mit dem SAE der Stadt Sundern die Homepage https://www.sundern-sorpesee.de/Sundern-hilft-Sundern eingerichtet. Zum einen bietet diese Plattform den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit zu sehen, welche Gewerbetreibenden Lieferdienste für die Versorgung mit Lebensmitteln und dringend benötigten Waren des täglichen Bedarfs anbieten, zum anderen haben die Gewerbetreibenden eine zusätzliche Möglichkeit, ihre Dienstleistung anzubieten.

Dieses Angebot gilt ausdrücklich nicht für gastronomische Lieferdienste (z.B. Pizza-Taxi, Döner-Lieferungen etc.).Gewerbetreibende, die sich für diesen Service anmelden wollen, nehmen bitte Kontakt mit der Stadtmarketing Sundern e.G. unter folgende Emailadresse auf:

koger@sundern-sorpesee.de

Nötige Angaben



Die Stadtmarketing Sundern e.G. benötigt hierzu folgenden Angaben:

Welche Firma oder Institution bietet ihre Dienstleistung an?

Welcher Lieferdienst wird angeboten?

Zu welchen Zeiten steht der Lieferdienst zur Verfügung?

Wird der Lieferdienst nur in bestimmten Ortsteilen oder im gesamten Stadtgebiet angeboten?

Wie ist der Lieferdienst für den Kunden erreichbar?

Bei Rückfragen können sich Interessierte an Julia Koger unter der Rufnummer 02933-9795913 wenden.

Kunden finden künftig auf der Homepage https://www.sundern-sorpesee.de/Sundern-hilft-Sundern eine Übersicht der angebotenen Lieferdienste in der Stadt Sundern.Sofern keine Möglichkeit besteht, auf die Homepage zuzugreifen, können sich Kunden an die Corona-Hotline der Stadt Sundern wenden um Kontaktdaten von Lieferdiensten zu erhalten.

Das Stadtmarketing weist darauf hin, dass es sich hierbei nicht um ein Angebot von Lieferdienstleistungen der Stadt Sundern handelt.