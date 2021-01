Aufgrund der aktuellen Situation hat sich der SGV Langscheid/Sorpesee dazu entschieden, das für den 29.05. – 30.05.2021 geplante Familien-Wochenende erneut zu verschieben.

Nun bietet der Verein einen Nachholtermin vom 14. – 15.05.2022 mit Übernachtung in der Jugendherberge Haltern am See an. Zusätzlich zu den Freizeitmöglichkeiten an der Jugendherberge, geht es am Samstagnachmittag in den Kletterwald. Dort stehen, je nach Alter und Körpergröße, drei Kids-Parcours zur Verfügung. Geeignet für Kinder ab 5 Jahre.

Anmeldungen sind ab sofort möglich bei Christoph Wilmes (christoph-wilmes@tonline.de).