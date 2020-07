Mit 13 Bewerbungen ist die erste Auslobung des Heimat Preises im Rahmen des Förderprogramms „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen“ des Landes NRW im vergangenen Jahr erfolgreich gestartet. Der Rat der Stadt Sundern hat jetzt auch für dieses Jahr den Heimat-Preis ausgelobt.

Heimat? Was bedeutet sie für uns? Heißt Heimat nur Vergangenes zu bewahren oder auch Zukunft gestalten? Der Heimatpreis fordert Menschen auf sich für lokale und regionale Besonderheiten zu begeistern, Heimat zu bewahren und gleichzeitig für die Zukunft zu gestalten. Mit dem Heimatpreis würdigt die Stadt Sundern ehrenamtliches Engagement und innovative, nachahmenswerte Projekte im Bereich Heimat. Für den Heimat-Preis können sich Vereine, Gruppen, Initiativen, Nachbarschaften und Aktivgruppen bewerben. Das Engagement sollte in eine der vom Rat der Stadt Sundern beschlossenen Kriterien passen.

Kriterien

Heimat hat Vergangenheit

Maßnahmen zum Erhalt, zur Pflege, Dokumentation und zur Erinnerung an die Geschichte, Kultur und Tradition in der Stadt Sundern

Heimat lebt Gegenwart

Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens- und Erlebensraumes im Stadtgebiet

Heimat gestaltet Zukunft

Engagement für Maßnahmen, die das Leben im Stadtgebiet auch in Zukunft attraktiv gestalten

Das Preisgeld von insgesamt 5.000 Euro wird in drei Preiskategorien vergeben. Der 1. Preis ist mit 2.000 Euro, der zweite Preis mit 1.750 Euro und der dritte Preis mit 1.250 Euro dotiert. Die Preise werden in einem feierlichen Rahmen vergeben. Gerade in diesem Jahr ein wichtiger Hinweis für die Bewerbung: das Projekt muss nicht in diesem Jahr durchgeführt worden sein. Es kann fortlaufend sein oder fand innerhalb der letzten fünf Jahre statt.

Bewerbung



Wer sich bewerben möchte, findet die Bewerbungsunterlagen auf der Internetseite der Stadt Sundern www.sundern.de oder erhält sie an der Anmeldung im Rathausfoyer der Stadt Sundern. Einsendeschluss der Bewerbung ist der 31. August 2020. Der Heimatpreis setzt sich in einer zentralen Veranstaltung auf Landesebene fort, bei der unter den lokalen Preisträgern nach Auswahl durch eine hochkarätig besetzte Jury noch einmal einige besonders ausgezeichnet werden.