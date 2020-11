Da ja bekanntlich nichts geht, geht auch gemeinsam Musik machen in Corona-Zeiten nicht. Es finden schon seit Monaten keine Proben mehr statt, Advents- oder Weihnachtskonzerte fallen aus. Das ist natürlich sehr schade, für die Musiker sowie für die Musikgenießer. Alles eben irgendwie anders. Aber wenn alles irgendwie anders ist, geht das Musik machen vielleicht auch irgendwie anders. Den ersten Test haben einige Musiker bereits zum Martinstag gestartet. Zu einer festgelegten Zeit, an unterschiedlichen Orten, jeder für sich, wurden Martinslieder gespielt. Und die Resonanz und das Feedback der Nachbarschaft war sehr schön. Daher wollen nun einige Musiker aus Keppeln und Uedemerbruch in der Zeit vom 01. bis zum 24.12. einen musikalischen Adventskalender starten. An jedem Abend um 19.00 Uhr wird jeder für sich, aus seinem Wohnzimmerfenster oder auf seiner Terrasse, ein Weihnachtslied spielen. Vielleicht lässt sich hierdurch der ein oder andere Musiker oder Sänger, gerne auch aus anderen Ortsteilen oder Vereinen inspirieren und begeistern. Wenn viele mitmachen, wird dies ein schöner, gemeinsamer, musikalischer Adventskalender. Gemeinsam und nicht einsam, trotz Abstand in Corona-Zeiten.