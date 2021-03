Nach einem Raub auf eine Tankstelle an der Hansastraße in Unna am Donnerstagabend, 18. März, sucht die Polizei Zeugen.

Während ein 20-jähriger Mitarbeiter der Tankstelle sich im Eingangsbereich aufhielt, betraten gegen 21.05 Uhr zwei Männer den Verkaufsraum. Einer der Männer packte den Kassierer, forderte ihn auf, die Kasse zu öffnen, und entnahm einen dreistelligen Bargeldbetrag. In der Zwischenzeit schnappte sich der andere Mann Zigarettenstangen und -schachteln und packte diese in mitgebrachte Tüten. Samt der Beute flüchteten die Täter zu Fuß in Richtung Massen.

Die beiden Täter wurden vom Geschädigten, der unverletzt geblieben ist, wie folgt beschrieben:

1. Täter: etwa 180 cm groß, etwas dickliche Figur, türkisfarbener Jogger, Jacke mit Kapuze, Kapuze auf, weißer Mund-Nasen-Schutz, südländische Herkunft.

2. Täter: etwa 180 cm groß, normale Figur, grauer Jogger, Jacke mit Kapuze, Kapuze auf, weißer Mund-Nasen-Schutz, südländische Herkunft.

Der Mitarbeiter der Tankstelle bemerkte einen verdächtigen weißen Wagen. Ob dieser im Zusammenhang mit der Tat steht, ist unklar.

Zeugen, die Angaben zum Raub machen können, werden gebeten, sich an die Wache Unna unter Tel. 02303-921 3120 zu wenden.