Verfolgungsfahrt - 18-Jähriger fährt gegen eine Mauer

Er fuhr ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss berauschender Mittel. Jetzt liegen ein 18-jähriger Unnaer und sein 22-jähriger Beifahrer nach einer Verfolgungsfahrt im Krankenhaus.



Am Samstag, 21. Dezember, gegen 1.47 Uhr, sollte ein ein VW Golf auf der Kamener Straße in Unna einer polizeilichen Kontrolle unterzogen und demnach angehalten werden. Der Fahrzeugführer des VW Golf, ein 18-jähriger Mann aus Unna, ignorierte jedoch jegliche Anhalteversuche und fuhr mit teilweise überhöhter Geschwindigkeit über die Wilhelminenstraße, Hermannstraße, Zechenstraße, Hammer Straße und Viktoriastraße, bevor er augenscheinlich nach rechts in die Saarbrücker Straße einbiegen wollte.

Dieses Fahrmanöver gelang dem 18-Jährigen jedoch nicht, sodass er mit seinem Fahrzeug frontal gegen eine Mauer auf der Saarbrücker Straße fuhr. Bei dieser Kollision verletzten sich der 18-Jährige und dessen 22-jähriger Beifahrer aus Dortmund schwer. Beide Personen mussten in Krankenhäuser gebracht werden, wo sie stationär verblieben. Der 18-jährige Fahrzeugführer stand unter dem Einfluss berauschender Mittel. Ihm musste eine Blutprobe entnommen werden. Zudem besaß er keine Fahrerlaubnis. Der nicht mehr fahrbereite VW Golf musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt.