Von Stefan Reimet. Es wäre vermutlich bis auf die Grundmauern niedergebrannt, das Pumpenwärterhäuschen am Friedrichsborn, als Kunst Treffpunkt (KTP) auch Ausstellungsraum für die Werke des Unnaer Künstlers Karl Hartmann. Rauch entdeckte ein Spaziergänger und alarmierte direkt die Feuerwehr. Bis heute ist der Schutzengel ein Unbekannter. Ihm widmete Helga Hartmann jetzt einen „Danke-Schön-Abend“ in der Christuskirche.

„Auch in Zeiten der Corona gibt es positive Nachrichten“, freute sich Helga Hartmann vom, die den KTP führt. Als sie den Abend, eine Mischung aus Lesung und Musik, eröffnete. Ihr Dank ging zunächst an den wachsamen Spaziergänger und die Feuerwehrkräfte, die einen Komplettverlust sowohl des historischen Fachwerkhäuschens als auch der Malereien ihres verstorbenen Ehemannes Karl Hartmann verhinderte. Denn seine Werke verkörpern einen von ihm kreierten Kunststil „Grinding Works“, der in der Fachwelt anerkannt ist. Einen ganz besonderen Gruß schickte Helga Hartmann einfach ins Universum, dass sie die Kunstwerke Ihres verstorbenen Mannes Karl Hartmann unbeschädigt retten konnte. „Danke sagen in einer Kirche ist für mich ein wunderbarer Gedanke.“ Helga Hartmann dankte auch Pfarrerin Susanne Stock, die von dem vorgestellten Konzept Hartmanns angetan war und die Christuskirche zur Verfügung stellte.

Andächtige Stille verbreitete sich schließlich in der Christuskirche unter den rund 50 Gästen, als Helga Hartmann eine berührende Geschichte vorstellte und sie entführte ins ferne Marokko. Mancher wird etwas Wehmut entwickelt haben, haben beim Schicksal der fernab jeglicher Zivilisation lebenden Nomaden, der in einer zauberhaften Oase sein Herz öffnet und den Reichtum des einfachen Lebens und das Glück in seiner reinsten Form offenbart. Die Pausen zwischen den Kapiteln begleitete das Duo „Die Zwei“. Hans Vaupel und Jochen Preising waren öfter zu Gast im KTP und umrahmten den Abend so mit Gitarre, Cajun und Gesang.

Info

Wann die Arbeiten des Künstlers Karl Hartmann wieder gezeigt werden können und Veranstaltungen im Pumpenwärterhaus wieder stattfinden, ist derzeit offen. Die Reihe der Lesungen und Kunstveranstaltungen im historischen Ambiente der Bäderkultur möchte Helga Hartmann gerne fortführen. Informationen über künftige Veranstaltungen: info@art-kh.de