Duo Giussani spielt in der Kirche St. Martin

Mit Leidenschaft und Freude präsentiert das Duo Giussani Werke aus fünf Jahrhunderten. Am Sonntag, 5. Juli, spielen die beiden Musiker in der St. Martin Kirche in Unna.

Beginn ist um 18 Uhr. Pauline Stephan (Violoncello) und Julian Richter (Gitarre), beide gebürtig aus dem Ruhrgebiet, lernten sich 2015 beim Studium an der Musikhochschule Münster kennen. Schon nach wenigen Wochen gründeten sie das Duo Giussani.Neben der Suche nach Originalstücken für diese besondere Besetzung, spielen sie diverse Bearbeitungen und eigene Arrangements. Und so entstand ein Repertoire von Antonio Vivaldi, über Enrique Granados, bis hin zu der estnischen Komponistin Ester Mägi.

Ihre Spielfreude konnte das Duo Giussani u. a. bei den Festivals Musik unserer Zeit, Emscherkunst, Rombergfestival und beim Festival di Pasqua in Italien zeigen

Im Sommer 2019 spielte das Duo bei mehreren Festivals in Italien.

Veranstalter des Konzerts ist der Kulturkreis der Unnaer Wirtschaft. Karten müssen vorab reserviert werden unter der E-Mail-Adresse: info@celloherbst.de.