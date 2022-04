Trotz des schlecht angesagten und stürmischen Wetters am Donnerstag, 7. April, war der Schulhof der Grundschule Hemmerde gut besucht, so dass Schulleiterin Christina Eifler rund 200 Gäste zum Benefizkonzert für die Ukraine begrüßen konnte.



Die Sonne hatte ein Einsehen und das sorgte für Frühlingsstimmung. Andächtig lauschten die Eltern, Großeltern und Geschwister den SchülerInnen der 1. bis 4. Klasse.

Frühlingslieder, wie "Alle Vögel sind schon da" und das Instrumentalstück für Metallophone, Glockenspiele, Geige, Gitarre und Tamburine, bis hin zu Liedern aus verschiedenen Ländern, die Musiklehrerin Cordula Boy mit den Kindern einstudiert hatte, erfreuten das Publikum.

Dabei wurde nicht nur gesungen, sondern es waren auch viele Bewegungen zu den Liedern anzuschauen. Sogar eine Sporteinlage gab es: ein Schüler der 4. Klasse schaffte 13 Liegestütze inklusive „Klatscher“ und erhielt dafür donnernden Applaus.

So fehlte es nicht an Abwechslung, was am Ende mit begeistertem Beifall gewürdigt wurde. 1473, 39 Euro nahmen die SchülerInnen ein beim Benefizkonzert für die Ukraine ein.

Zusätzlich zur Musik, hatten sie Kuscheltiere und Blumenableger verkauft und es wurden Blumengestecke und selbst gebastelte Schlüsselanhänger angeboten.

Insgesamt eine gelungene Veranstaltung, die mit der Übersetzung des Textes des letzten Liedes "Siehe, wie fein und lieblich ist's, wenn Bruder einträchtig beieinander wohnen.(Psalm 133)" den Wunsch der Kinder und Erwachsenen nach Frieden noch einmal zusammenfasste.