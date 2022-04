Unna hat ja wirklich schon alles gesehen: Westfalenmarkt im Regen, in der prallen Sonne, im Nebel oder gar kein Ritterspektakel wegen Lockdown. Aber Westfalenmarkt im Schnee, wer hat das schon mal erlebt?



Fotos: Helmut Weiser

hochgeladen von Anja Jungvogel

Trotzdem war der erste Tag am heutigen Samstag, 2. April, mal wieder ein Erfolg, denn wenn Ritterrüstungen scheppern, der Hufschmied sein Feuer anheizt und Händler in historischen Gewändern ihre Waren anpreisen, dann ist wieder Westfalenmarkt in Unna.

Auf dem Marktplatz geht es am heutigen Samstag, 2. und am morgigen Sonntag, 3. April, her wie einst.

Am Sonntag öffnen die lokalen Händler der Innenstadt zum Historischen Westfalenmarkt ebenfalls ab 13 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag ihre Türen.