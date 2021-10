Unna. Im Jahr 1984 wurde zum ersten Mal im Kreis ein Linienbus zur mobilen Polizeipuppenbühne umgebaut und eingesetzt. Jetzt hat der Landrat und Behördenleiter der Kreispolizeibehörde Mario Löhr einen neuen Bus vorgestellt.

Der Bus wurde zunächst elf Jahre im Linienverkehr für den Regionalverkehr Ruhr-Lippe in Lippstadt eingesetzt. An ihm wurden große Umbaumaßnahmen durchgeführt.

Schulen und Kindergärten erreichen

Mit dem Puppenbus erreichen die Verkehrssicherheitsberater der Polizei in jedem Jahr die Schulanfänger des Kreises. Außerdem lernt jedes Kind in seiner Kindergartenzeit die Polizeipuppenbühne kennen, da sie regelmäßig besucht wird. Der Erstkontakt mit der Polizei findet für die Kindergartenkinder in einer angstfreien und positiv belegten Situation statt, was zur Folge hat, dass die Kinder die Lerninhalte des Puppenspieles länger in Erinnerung bleiben.

Wichtige Inhalte mit Hund "Wuschel"

Inhalte sind zum Beispiel sicheres Überqueren der Fahrbahn, die Benutzung des Kindersitzes im Auto, Schutz des Fahrradhelms oder der Polizei-Notruf 110. Durch den Einsatz des Polizeibusses ist dieser zu einem Markenzeichen für die Polizei geworden und die Hauptfigur, Polizeihund "Wuschel", ist dabei der größte Sympathieträger.