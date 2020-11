Der KreisSportBund Unna e.V. (KSB Unna) hat im November 2020 erstmalig Veranstaltungen aus dem Bereich „Bewegt ÄLTER werden in NRW“ digital durchgeführt. Aufgrund der aktuellen Corona Situation wurden jeweils zwei Informationsveranstaltungen und Workshops online geplant und umgesetzt.

„Die Nachfrage an den Veranstaltungen war groß" so Stefanie Hellmann, zuständig für den Bereich „Bewegt ÄLTER werden in NRW“ beim KSB Unna. Beispielsweise waren für die Informationsveranstaltung am vergangenen Donnerstag, 19. November, die sich inhaltlich mit dem Alltags-Fitness-Test beschäftigte, 15 Personen angemeldet. Auffällig war, dass es für viele Teilnehmer/innen die erstmalige Teilnahme an einem Online-Seminar war. „Ich freue mich sehr, dass die technische Umsetzung bei allen Teilnehmer/innen gut funktioniert hat" reflektiert Stefanie Hellmann.

Veranstaltungen



Folgende Veranstaltungen wurden im Rahmen des Programms „Bewegt ÄLTER werden in NRW“ angeboten:

Informationsveranstaltung „Sport und Demenz“

Infoveranstaltung „Alltags-Fitness-Test und AFT-Praxisprogramm – Lebenslang fit und selbstständig bleiben“

Workshop „Zur Bewegung motivieren- Wie gelingt der (Wieder-) Einstieg?“

Workshop „Bewegungsangebote im Setting Altenpflege“

„Natürlich ist uns bewusst, dass eine digitale Veranstaltung niemals eine Präsenzveranstaltung ersetzen kann. Aber in der aktuellen Covid-19-Situation sind Online-Veranstaltungen eine gute Alternative“ berichtet Matthias Hartmann, Geschäftsführer vom KreisSportBund Unna e.V. Da die Veranstaltungen von der Staatskanzlei des Landes NRW und dem Landessportbund NRW gefördert wurden, konnte der KSB Unna die Teilnahme zudem kostenlos anbieten.

Termine 2021



Auch für das kommende Jahr plant der KSB Unna weitere Veranstaltungen aus dem Bereich „Bewegt ÄLTER werden in NRW“. Sobald die neuen Termine feststehen, finden Interessierte diese unter www.kreissportbund-unna.de. Nähere Informationen zum Programm „Bewegt ÄLTER werden in NRW“ erhalten Sie bei Stefanie Hellmann unter 02303-271824.