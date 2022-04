"Dr. Detlef Timpe Haus" – so heißt seit heute das Gästehaus an der Ökologiestation in Bergkamen. Gut sichtbar am Eingang ist am Freitag, 8. April, ein entsprechendes Schild angebracht worden. Damit wird das Engagement des im Jahr 2019 verstorbenen langjährigen Umwelt- und Baudezernenten des Kreises Unna angemessen gewürdigt.

Es war Dr. Detlef Timpe immer ein Anliegen, ein Gästehaus vor Ort zu errichten. Im Wesentlichen ist es seiner Initiative zu verdanken, dass das Haus heute dort steht. "Selbst bei seinem Abschied in den Ruhestand 2018 hat er statt Geschenken um Spenden für den Pächter des Hofs, das Umweltzentrum Westfalen, gebeten", so Landrat Mario Löhr beim Fototermin vor Ort. "Das zeigt, dass die Umbenennung der richtige Schritt ist, dem langjährigen Geschäftsführer des Umweltzentrums ein angemessenes Denkmal zu setzen."