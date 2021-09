„Ich werde die Zeit und die Menschen hier in sehr guter Erinnerung behalten“, so der scheidende Oberstleutnant. André Rosarius wechselt ins Bundesverteidigungsministerium nach Bonn und wird dort Referent in der Abteilung Haushalt und Controlling.

Sein Nachfolger wird Oberstleutnant Johannes Golks. Unnas Bürgermeister Dirk Wigant hat Oberstleutnant André Rosarius, Kommandeur der Glückauf-Kaserne, verabschiedet. Beim feierlichen Übergabeappell bedankte sich Wigant für die verlässliche Partnerschaft mit der Glückauf-Kaserne.

„Die rund 1000 Soldatinnen, Soldaten und Zivilbeschäftigten der Glückauf-Kaserne sind in dieser Stadt fest integriert. Geprägt von der Offenheit, Geradlinigkeit und Bodenständigkeit der hiesigen Region ist „die Truppe” hier tief verwurzelt und, wie von den Gründungsvätern der Bundeswehr erhofft, wahrhaftig Teil der Gesellschaft“, sagte der Unnaer Bürgermeister. Auch Rosarius dankte Dirk Wigant und der Kreisstadt Unna für die enge Zusammenarbeit.

Gleichzeitig begrüßte Bürgermeister Wigant auch den neuen Kommandeur, Oberstleutnant Johannes Golks. „Ich wünsche Ihnen für Ihre neue Aufgabe viel Erfolg und eine glückliche Hand. Die Türen des Rathauses stehen Ihnen immer offen“.