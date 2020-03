Seelsorge-Team für Hellweg-Berufskolleg ist erreichbar

Ob Liebeskummer, Stress mit den bevorstehenden Prüfungen oder jetzt gerade in dieser Situation Einsamkeit oder auch Trauer: den Schülerinnen und Schüler des Hellweg-Berufskollegs stehen im Alltag Sozialarbeiter, Schulpfarrerinnen oder Lehrer zur Seite, die auch in solchen Lebenslagen unterstützen.

Nun gibt es auch während der Schließung des Berufskollegs eine Möglichkeit der Kontaktaufnahme.

Schulpfarrer Matthias Rodax hat hierfür ein Team von drei Schulsozialarbeitern, zwei Pfarrern und drei Lehrern gewinnen können. Sie reagieren gemeinsam auf Anfragen der Schüler. Per Mail an seelsorge@bildung-unna.de laufen Gesprächs- und Beratungsanfragen bei dem Team auf, dann erfolgt die persönliche Kontaktaufnahme. „Wir sind im Team sehr verschieden, Pfarrer und Sozialarbeiter, evangelisch und katholisch und konfessionsungebunden. Und wir sind für die Schülerinnen und Schüler nicht anonym, sondern bekannt. Das hilft sicher bei der Kontaktaufnahme“, so Rodax, der als Schulpfarrer am Hellweg-Berufskolleg tätig ist. Er ermutigt die Schülerinnen und Schüler, sich bei Problemen, ob schulisch oder privat, gerade jetzt an die vertrauten Kolleginnen und Kollegen am Berufskolleg zu wenden.