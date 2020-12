UNNA. Eigentlich möchten die Sternsinger im neuen Jahr wieder den Segen zu den Menschen bringen. Dieses Mal wird das durch die Corona-Pandemie nicht so möglich sein wie immer.Unter dem Motto „Sternsingen-aber sicher!“ möchte es die Pfarrei St. Katharina aber versuchen, zu ermöglichen. Und zwar am 8./9. und 10. Januar. Für alle mit Maske, einer Sternenlänge Abstand, kontaktloser Spendenübergabe und Desinfektionsmittel zur Hand.

In diesem Jahr liegen keine Listen in den Kirchen aus. Speziell für Hemmerde liegen Informationszettel mit weiteren Infos zur Aktion in Hemmerde in der Peter-und-Paul-Kirche sowie der Bäckerei Stricker aus. Hier ist angedacht, an verschiedenen Stellen dezentral, einen Segensaufkleber „to go“ zu bekommen. Diese Idee befindet sich allerdings noch in der Prüfung, ob es möglich sein wird.

Für alle Gemeinden bitten die Organisatoren um Anmeldung entweder per sternsinger@kirche-unna.de oder Tel. 02303/ 9427240 /Gemeindereferent Janfelix Müller) oder Tel. 02303/ 65440 (Frau Beule). Dort müssen Namen und Adresse angegeben werden.

Beim Besuch bittet die Kirchengemeinde darauf zu achten, Mund-Nasen-Schutz zu tragen und die Sternsinger nicht in die Wohnung zu bitten.Süßigkeiten für die Kinder müssen original verpackt sein.

Wer auf den Besuch der Sternsinger verzichten aber trotzdem den Segen bekommen möchte, kann den Spendenbeitrag überweisen auf folgendes Konto:

Kontoinhaber: Katholische Kirchengemeinde St. Katharina,

IBAN: DE96 4416 0014 2420 9677 03

Stichwort: „Sternsinger“

Segenaufkleber liegen ab dem 5. Januar in allen Kirchen der Pfarrei St. Katharina zum Mitnehmen aus.

Die Sternsingeraktion gibt es seit über 60 Jahren und ist die größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder in Deutschland. Jedes Jahr machen sich über 300.000 Kinder und Jugendliche auf den Weg, um Geld für arme Kinder in der Welt zu sammeln und den Segen für das kommende Jahr den Menschen zu wünschen. Seit 2015 gehört die Sternsingeraktion zum immateriellen Weltkulturerbe der UNESCO. Gerade in der Corona-Pandemie leiden arme Kinder am stärksten. Daher freut sich die Kirchengemeinde, wenn viele bei der Aktion mithelfen. Die Konfession spielt dabei keine Rolle.

Für alle, die als Sternsinger oder Begleiter dabei sein möchten, wird gebeten, sich im Vorfeld eine Kleingruppe zu suchen, die sich zusammensetzt aus Kindern aus maximal zwei Haushalten und einem Elternteil als Begleitung. Bei Interesse und Fragen kann man sich auch an sternsinger@kirche-unna.de wenden.