Zu einem Containerbrand an der Wilhelmstraße in Neviges wurden am Dienstagabend, gegen 18.35 Uhr, Feuerwehr und Polizei gerufen.

Zeugen hatten auf einem öffentlichen Parkplatz, gegenüber der ehemaligen Stadthalle Neviges und an der Einmündung Wilhelmstraße/ Am Stadtgarten gelegen, einen brennenden Altpapiercontainer bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Diese konnte den Brand hinter der Bushaltestelle Stadtgarten sehr schnell löschen, bevor er sich auf andere örtliche Wertstoffcontainer ausbreiten konnte. Durch das schnelle und erfolgreiche Eingreifen der örtlichen Wehr entstand insgesamt nur geringer Sachschaden in einer geschätzten Höhe von wenigen hundert Euro, insbesondere am Inhalt des nach dem Brand nur leicht beschädigten Containers.

Fahrlässige oder vorsätzliche Brandlegung

Nach gemeinsamer Bewertung von Feuerwehr und Polizei kann das Feuer im Container nur durch fahrlässige oder vorsätzliche Brandlegung durch noch unbekannten Täter entstanden sein. Eine Selbstentzündung kann ausgeschlossen werden. Aus diesem Grund hat die Polizei ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung durch Feuer und weitere Ermittlungen dazu eingeleitet. Bisher liegen der Velberter Polizei noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft, Motiv und Verbleib des oder der Täter vor. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Velbert unter Tel. 02051/9466110 jederzeit entgegen.