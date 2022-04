Halber Liter – Das klingt so gar nicht nach Band, eher wie eine Bestellung im Pub. Aber tatsächlich nennt sich die Cover- und Partyband so, die zu Gast in der IMS-Arena ist. HALBER LITER steht seit vier Jahrzehnten auf der Bühne.

Laut BILD Zeitung seien HALBER LITER Deutschlands ungekrönte Coverkönige. Für die Jungs ein alter Hut, denn seit 40 Jahren sind die Urgesteine von HALBER LITER ein Stimmungsgarant.

In ihrer langen Bandkarriere sei HALBER LITER zu einer der führenden Partybands in Deutschland und seinem 17. Bundesland Mallorca aufgestiegen, heißt es. Am 18. Juni rocken sie die IMS-Arena in Velbert.

Die Vollblutmusiker warten mit einem breiten Repertoire auf. „Wer im Juni live mit dabei ist, kann sich auf Songs aus 50 Jahren Rock und Pop freuen - von den Beatles bis Lenny Kravitz, von Tears For Fears bis hin zu The Police, von AC/DC bis zu Santana“, sagt Uwe Kroker, Geschäftsführer der SSVg Velbert 02 und ergänzt: „Wir sind begeistert und freuen uns schon jetzt darauf, diese großartige Band bei uns im Stadion präsentieren zu dürfen.“

Die Tickets für dieses erstklassige Open Air-Konzert (Kontingent begrenzt) sind schon jetzt im Vorverkauf über die Geschäftsstelle der SSVg, die Gastronomie in der IMS Arena, Ford Jungmann sowie SPORTDIREKT LUNGWITZ in Velbert erhältlich.

Einlass ist ab 17 Uhr, Beginn um 19 Uhr

Tickets

Vorverkauf 21,- € | Abendkasse 26,- € (inkl. 1 Bier oder Softdrink nach Wahl)

Besetzung

Michael Grimm – Lead Vocals, Bass Guitar

Klaus Vanscheidt – Guitar & Vocals

Nicolas Kozuschek – Keyboards & Vocals

Jens Beckmann – Drums

Tilo Baron – Saxophon