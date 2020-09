Die Sänger der Chorgemeinschaft trafen sich zum ersten Mal seit der

Corona Pandemie wieder im Außenbereich ihres Vereinslokals "Bürgerstube"

zu einem gemeinsamen, gemütlichen Abend. Dabei ließen sie auch

ihre Stimmen erklingen, ebenfalls im Freien auf dem Kirchplatz vor dem Lokal

unter Beachtung der vorgeschriebenen Abstände. Diese betragen nach

den neuesten Richtlinien des Chorverbandes NRW seit dem 1.9.20 beim

Singen zwei Meter in alle Richtungen.

Die Chorgemeinschaft hat schon seit einiger Zeit eine Möglichkeit zum Proben

gefunden. In einem etwas abseits stehenden Gebäude bei Seidl/Neviges neben

dem Parkgelände von Schloß Hardenberg, das die Möglichkeit für eine besonders

gute Durchlüftung bietet und dass die notwendigen Abstände unter den Sängern

eingehalten werden können. Die Tenöre und Bässe proben getrennt in kleineren

Gruppen. Selbstverständlich sehnen sich die Chormitglieder wieder nach gemeinsamen Proben in ihrem Probenraum in den Bürgerstuben. Doch bis dahin muss die wöchentliche

Probenarbeit verständnisvoll in kleinen Gruppen durchgeführt werden.

Das für den ersten November geplante Konzert in der Apostelkirche mußte

abgesagt werden, obwohl man sich so sehr auf eine größere Veranstaltung u.a.

mit dem Salon-Orchester aus Limburg gefreut hatte. Bleibt die Hoffnung auf

ein großes Konzert im kommenden Jahr zum 140. Jubiläum der

Männer-Chorgemeinschaft Velbert.