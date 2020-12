"Der neue Abfallkalender 2021 wird zurzeit durch die Deutsche Post an sämtliche Haushalte in Velbert verteilt“, informiert die Abfallwirtschaftsplanerin der Technischen Betriebe Velbert (TBV) Irmgard Olberding. Bedingt durch die Corona-Pandemie kann die Verteilung allerdings länger als gewohnt dauern. Die TBV bitten daher alle Bürger, zunächst abzuwarten. Sollte der Kalender bis Montag, 28. Dezember, nicht vorliegen, kann dies telefonisch unter 02051/262626 oder per E-Mail an servicecenter.tbv@velbert.de reklamiert werden. Es erfolgt dann eine Nachsendung.

Im Abfallkalender 2021 blicken die TBV auf die lange Tradition des Velberter Abfallkalenders zurück. Passend dazu zeigen die Monatsköpfe Kalenderblätter der vergangenen Jahre.

Wie gewohnt sind neben wichtigen aktuellen Themen, wie der Einführung der Gelben Tonne oder der neuen TBV-App, auch viele weitere Informationen enthalten. Dazu zählen beispielsweise Ansprechpersonen rund um die Abfallvermeidung und -entsorgung in Velbert.

„Natürlich gibt der Kalender wieder Auskunft über die jeweiligen Abfuhrtage in den einzelnen Straßen. Diese finden sich in den Abfuhrplänen am Ende des Kalenders“, erläutert Abfallwirtschaftsberaterin Britta Nelles. „In 2021 gibt es vor allem im Bereich der Gelben Tonne umfangreiche Änderungen bei den Abfuhrterminen. Dazu kommen einige wenige Neuerungen bei den Altpapierrevieren.“

Und noch eine wichtige Änderung gilt es laut der Abfallwirtschaftsberaterin zum Jahreswechsel zu beachten: „Durch die 53. Kalenderwoche in 2020 werden bei den Abfuhrterminen 2021 die Kalenderwochen getauscht.“ Wenn beispielsweise die Restmüllentleerung in 2020 in einer Straße montags in geraden Kalenderwochen stattgefunden hat, wird sie in 2021 montags in ungeraden Kalenderwochen durchgeführt.

Zusätzliche Infos mit der TBV-App

Ein genauer Blick in den neuen Abfuhrplan kann also nicht schaden.

Verschiebungen der Abfuhr der gelben Säcke, Bio- und Restmülltonnen aufgrund von Feiertagen sind wie in jedem Jahr durch rote Pfeile und die Datumsangabe des neuen Abfuhrtages in den Monatsblättern gekennzeichnet. Die Altpapiertonne ist von den Verschiebungen nicht betroffen. Sie wird zu den angegebenen Tagen geleert.

Über die Abfuhrtermine in der eigenen Straße informiert außerdem die TBV-App. Mit Hilfe der App können sich die Nutzenden an die individuellen Abfuhrtage in ihrer Straße erinnern lassen. Neben den Abfuhrterminen bietet die App auch die digitale Sperrmüll-Anmeldung und ein Abfall-ABC. Des Weiteren können Meldungen über wilde Kippen direkt an die TBV versendet werden.

Über die Homepage der TBV kann wie gewohnt ein individueller Jahresabfuhrplan für die eigene Straße generiert werden. Er ist als PDF-Datei für jede Jahreshälfte abrufbar. Der Abfallkalender 2021 greift Titelblätter aus den vergangenen Jahren wieder auf.