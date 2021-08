Rollkunstlauf – Probetraining beim RSC-Neviges!!!

Endlich ist es wieder soweit! Wir freuen uns nach den Ferien wieder unser beliebtes Pobetraining anbieten zu können. Bei uns können Kinder ab 4 Jahren spielerisch ihre ersten Schritte auf Rollschuhen probieren. Sie erlernen einfache Elemente wie Eierschneiden, Sitzkanone und Storch und üben im Takt zur Musik zu laufen um später bei unserem Rollschuhmusical oder an Wettkämpfen teilnehmen zu können.

Du bist dir nicht sicher ob Rollkunstlauf das Richtige für dich ist?

Dann melde dich doch einfach zu unserem kostenlosen Probetraining an und probier es aus.

Tel.-Nr.: 01728991503

Das Probetraining findet jeden Samstag von 14:00-15:00 Uhr in Sporthalle der HKS in Tönisheide

und

jeden Mittwoch von 16:00-17:00 Uhr im EMKA Sportzentrum in der Skaterhalle statt.

Aber auch die „älteren Semester“ die noch Spaß am Rollschuhlaufen haben dürfen sich bei uns Willkommen fühlen. Wir bieten sonntags von 18:00–20:00 Uhr in der Sporthalle Birth ein „Gruftietraining“ an.

Auch hier ist eine telefonische Voranmeldung erforderlich. Leihrollschuhe stehen in verschiedenen Größen zur Verfügung.