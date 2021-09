In den kommenden Tagen bietet die Velberter Abteilung des Sauerländischen Gebirgsvereins (SGV) wieder verschiedene Aktionen an.



"An die Stöcke, fertig, los!" heißt es, wenn sich die Nordic-Walking-Gruppe am Donnerstag, 9. September, sowie am Montag, 13. September, trifft. Los geht es jeweils um 17 Uhr am unteren Parkplatz des Garten-Centers Schley, Am Wasserfall 2 in Velbert. Auch Neueinsteiger sind herzlich willkommen.

Wanderung über den Marienberg

Auf den Pfaden der Pilger wandern die Teilnehmer am Samstag, 11. September. Die Abfahrt bis Neviges erfolgt um 13.22 Uhr ab ZOB, Bahnsteig. 5, mit der Linie 649. Über den Marienberg geht es steil berghoch nach Tönisheide, am Naturfreundehaus und Schmalenhof vorbei wandern die Teilnehmer auf dem Panoramaweg zur ihrer Endeinkehr im Brauhaus.

Treffen der Singgruppe

Die Singgruppe des SGV trifft sich zu ihrer monatlichen Probe am Montag, 13. September, um 15 Uhr in der Gaststätte ‚Am Schlagbaum‘, Nevigeser Straße 91 in Neviges.