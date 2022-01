Die Landsmannschaft Schlesien in Velbert lädt am Samstag, 29. Januar, um 16 Uhr zur Kolende-Feier in der BdV-Geschäftsstelle in Velbert ein. Weil diese Veranstaltung als eine religiöse 2G-Feier durchgeführt wird, gibt es keine Teilnahmebeschränkungen. Eine Anmeldung ist jedoch erforderlich.

Die notwendigen Anmeldungen können ab sofort bei Anna Wieczorek getätigt werden: Tel. 0172/5737102. Alternativ auch per E-Mail: Lm.schlesien@t-online.de. Anmeldeschluss ist der 21. Januar.