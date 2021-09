An einer Rohrleitung der Fernwärmeschiene Niederrhein zwischen Dinslaken und Voerde ist ein Schaden aufgetreten.

Der betroffene Abschnitt befindet sich unterhalb des Radwegs am Kreisverkehr Voerder Straße/ Dinslakener Straße/ Eppinkstraße in Fahrtrichtung Wohnungswald. Radfahrer werden gebeten, für die Dauer der Sanierungsmaßnahme die andere Straßenseite zu nutzen. Die Tiefbauarbeiten werden voraussichtlich bis Mitte Oktober andauern. Über die Fernwärmeschiene Niederrhein wird die Fernwärme für Voerde und Möllen transportiert. Der Fernwärmeverbund Niederrhein Duisburg/Dinslaken bittet um Verständnis für die dringende Sanierungsmaßnahme an dieser Hauptverbindungsleitung.