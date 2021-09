Alles neu macht diesmal nicht der Mai, sondern der Herbst: Das alte Klettergerüst ist schon vor einiger Zeit verschwunden. Mit Beginn des neuen Schuljahres rollten nun die Bagger an, um den Sandkasten, auf dem es einmal stand, auf das Doppelte zu vergrößern. Zu den Herbstferien wird der Unterstufenschulhof am Gymnasium Voerde rundum erneuert. Mittelfristig werden insgesamt fast 50.000 Euro investiert.

Dort, wo zuletzt das Klettergerüst stand, soll eine große Tampenschaukel die Kinder beglücken. Außerdem wird das alte Klettergerüst durch ein neues und moderneres ersetzt. Die Erdarbeiten übernimmt die Stadt Voerde, die auch das neue Klettergerüst finanziert. „Für die Unterstützung und die gute Zusammenarbeit möchte ich mich beim Schulamt und bei den Fachdiensten Tiefbau und Baubetrieb bedanken“, freut sich Lehrer und Erprobungsstufenkoordinator Constantin Böckhaus. Er hat das Projekt zusammen mit einer Arbeitsgruppe nicht nur geplant, sondern auch – gemeinsam mit Lehrer Dr. Henning Steff – für seine Finanzierung gesorgt, sodass die Umsetzung noch in diesem Jahr stattfinden kann. „Außerdem gebührt ein großer Dank unserem Förderverein, ohne den die Umsetzung nicht möglich gewesen wäre“, so Böckhaus.

Neben den neuen Spielgeräten werden auf dem Schulhof außerdem noch neue, attraktive Sitzgelegenheiten in der Nähe des Schulgebäudes entstehen. Neben der Aufenthaltsmöglichkeit in den Pausen sollen sie im Sommer die Möglichkeit bieten, Unterricht an der frischen Luft zu geben. Nach den Herbstferien soll der erste Teil der Umbauarbeiten dann fertig sein, so die Hoffnung. Im kommenden Jahr werden dann noch einmal einige Tischtennisplatten dazu kommen und neue Bäume gepflanzt werden.