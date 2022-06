Ein schönes Gemeinschaftserlebnis durften alle Viertklässler der Erich-Kästner-Schule beim benachbarten Reiterverein Voerde erleben. Bevor es in die Sommerferien geht und als letzter Ausflug im Grundschulklassenverband vor dem anstehenden Schulwechsel konnten alle Kinder Pferdeluft schnuppern und das Glück der Erde auf dem Rücken der Pferde erfahren. Dazu hat der Reiterverein Voerde in Kooperation mit der Erich-Kästner-Schule einen Vormittag auf dem Pferderücken geplant. So stellten die Mitglieder des Vereins, allen voran Reitlehrer Manfred Wefelnberg, sechs Pferde und Ponys bereit, um jedem Kind die Möglichkeit zu geben sich einmal von einem Pferd tragen zu lassen. Für viele Kinder war es der erste Kontakt mit Pferden und das an einem besonderen Tag in ihrem Schulleben. Nach diesem, für viele Kinder einmaligen Erlebnis, kehrten alle Schüler und Lehrer glücklich und froh zur benachbarten Schule zurück.

Vielen Dank an alle Helfer!