Kürzlich fand in der Schützenhalle des BSV Holthausen die Mitgliederversammlung des Stadtverband Voerde statt. Neben zahlreichen Vertretern aus den Voerder Sportvereinen durfte der 1. Vorsitzende Marc Indefrey auch den Bürgermeister der Stadt Voerde, Dirk Haarmann, den Beigeordneten Jörg Rütten sowie den Vorsitzenden des Kultur- und Sportausschusses Stefan Schmitz begrüßen.

Im Tätigkeitsbericht des Vorstandes bedauert Marc Indefrey, dass der Sportbetrieb im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie immer noch nicht vollständig stattfinden konnte, aber sich an den Voerder Sportanlagen dank des Programms „Moderne Sportstätte 2022“ sehr viel im investiven Bereich getan hat. Für das nächste Jahr wünscht sich Marc Indefrey, dass wieder ein möglichst normaler Sportbetrieb ohne große Einschränkungen stattfinden kann.

Gute Zusammenarbeit

Der Bürgermeister dankte in seinen Grußworten dem Voerder Stadtsport Verband für die gute Zusammenarbeit und betonte wie reibungslos das Zusammenspiel der Stadt Voerde und dem SSV Voerde bei der Bearbeitung der Anträge für die Moderne Sportstätte 2022 lief.

Neuwahlen

Nachdem der Vorstand von der Versammlung entlastet wurde, begannen die Neuwahlen. Marc Indefrey wurde erneut einstimmig zum 1. Vorsitzenden gewählt. Zu seinem 2. Vorsitzenden wurde Gerhard Rademacher gewählt. Um die Finanzen des SSV darf sich in den nächsten zwei Jahren erneut Jullianna Isselhorst kümmern. Frank Retaiski wurde abermals zum Geschäftsführer wiedergewählt. Zu Beisitzerinnen wurden Janina Ingenhoff und Anja Gruhlke gewählt. Heike Schulte Mattler übernimmt in den nächsten zwei Jahren abermals die Funktion der Gleichstellungsbeauftragten. Holger Frütel und Anika Reinken wurden von der Versammlung in Ihrer Funktion als Jugendvorsitzende bestätigt.