Die Fussball Mädchen U13 vom SV Spellen nehmen in dieser Saison erstmalig am Spielbetrieb teil und stellt die jüngste Mannschaft in der kompletten Liga.

Daher ist es ein riesiger Erfolg, dass sich die Mannschaft von Trainer Andreas Holstein durch ein knappes und umkämpftes 3:2 gegen die U13 von der JSG Mussum/Wertherbruch für das Pokalfinale auf Kreisebene qualifizieren konnte.