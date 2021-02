„Wenn schon wegen Corona keine Live-Auftritte möglich sind, dann zumindest eine CD für den guten Zweck“, so Horst Schröder aus Wanne-Eickel. Sein Künstlername ‚Graf Hotte‘ jedenfalls ist für viele Rockfans ein Begriff, denn das was ‚Hotte‘, wie er auch genannt wird, auf Tonträger gebracht hat, ist ein wahrer Ohrenschmaus für jeden Rockfan.

'LIKES' – so der Titel der seit 3 Monaten aktuellen CD beinhaltet 12 Songs, die Musikgeschichte geschrieben haben. Von hart bis zart, es ist alles dabei, was der musikbegeisterte Rockfan so im Regal hat. Jethro Tull, Rainbow, Cat Stevens, Deep Purple, ZZ-Top, D-A-D, Procol Harum, Neil Young, Jack Bruce & Pete Brown, u,v.m.

Einmal im Player, springt der Funke springt sofort über. Die Cover-Songs kommen den Originalen dabei sehr nahe, behalten jedoch den typischen Graf Hotte-Sound.

Eingespielt wurde ‚LIKES‘ in den Studios von Thomas Erkelenz mit Unterstützung seiner ehemaligen Bandmitglieder von Good Vibration‘ Tobi Schwietering (Bass), Reinhold Durand (Gitarre) und einigen befreundeten Studiomusikern. Unterstützung auch durch starke Background Sänger wie Uli Diestelhorst und Sandra Apostel-Schröder, Ehefrau des Grafen.

Damit möglichst viel für den guten Zweck übrigbleibt, haben alle Musiker auf Ihre Gage verzichtet. Der Verkaufspreis beträgt € 15,- und geht in voller Höhe auf das ‚Seepferdchen-Konto‘. Die Produktionskosten wurden durch 'Graf Hotte' selbst und den sozial engagierten und bekannten ‚Mondrittern‘ aus Wanne-Eickel, wo auch ‚Graf Hotte‘ Mitglied ist, finanziert.

‚LIKES‘ gibt es bei der Currywurst von Mondritter Gerd, Heidstraße 28, und bei ReginesFutterkrippe an der Unser-Fritz-Straße 172.

Weitere Verkaufsstellen, die aufgrund des Lockdowns derzeit geschlossen haben, werden nach Öffnung genannt. Mehr Info unter www.grafhotte.de