Am Sonntag, 1. März, kam es am Einkaufszentrum an der Voerder Straße gegen 14.15 Uhr zu einem tragischen Unfall.

Ein 3-jähriger Junge, der mit seinem Vater unterwegs war, stürzte beim Spielen hinter dem Ennepetaler Edeka Markt in die Heilenbecke. Der 31-jährige Vater versuchte zunächst selber, sein Kind zu retten. Beim Sprung in die Heilenbecke verletzte er sich jedoch schwer.

Vater bei Rettung verletzt

Passanten wurden auf seine Hilferufe aufmerksam und verständigten Polizei und Rettungskräfte. Durch die Feuerwehr, den Rettungsdienst und die Polizei wurden umgehend Posten entlang des Flusslaufes eingerichtet, um den Jungen zu finden. Weiterhin wurde eine qualifizierte

Betreuung des Vaters bzw. der Angehörigen angefordert. Der Vater wurden durch einen Notarzt versorgt, während von den eingesetzten Kräften intensiv nach dem Kind gesucht wurde.

Junge 1,5 Kilometer entfernt gefunden

In der Ennepe etwa 1,5 km vom Unglücksort entfernt fanden Feuerwehrleute schließlich den Jungen an der Brücke, vor dem Kruiner Tunnel. Er wurde vor Ort unverzüglich medizinisch versorgt und schnellstmöglich in eine Kinderklinik gebracht. Es besteht Lebensgefahr.