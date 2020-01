Am vergangenen Freitag wurde in Ennepetal ein Fußgänger schwer von einem Auto verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Am Freitag, 3. Januar, bog eine 82-jährige Breckerfelderin am frühen Nachmittag von der Mittelstraße nach links in die Neustraße ab. Beim Abbiegen erfasste sie mit dem Spiegel ihres Pkw Mercedes einen Fußgänger. Der 37-jährige Ennepetaler wollte die Neustraße überqueren, als er von dem Auto mitgerissen wurde.

Der Fußgänger wurde schwer verletzt

Der Ennepetaler stürzte und verletzte sich schwer. Daraufhin wurde er von einem Rettungshubschrauber abgeholt und in ein umliegendes Krankenhaus geflogen.