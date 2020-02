In der Nacht zu Donnerstag brachen Unbekannte in einen Garten-und Landschaftsbetrieb und stahlen diverse Arbeitsmaschinen.

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Donnerstag, 20. Februar, das Fenster zu einem Garten- und Landschaftsbetrieb in der Hagener Straße auf. Sie gelangten in die Räumlichkeiten des Unternehmens und entwendeten Arbeitsmaschinen wie Akkuschrauber, Laser und Kettensägen.

Keine Hinweise auf Einbrecher

Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.