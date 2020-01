Unbekannte drangen in ein Friseurgeschäft ein und entwendeten eine Geldkassette sowie mehrere Handföne.

Unbekannte brachen in der Nacht zu Montag, 6. Januar, in ein Friseurgeschäft in der Voerderstraße ein. Nachdem sie es nicht schafften über den Haupteingang einzudringen, gelangten die Einbrecher über eine zweite Zugangstür in das Geschäft.

Geldkassette und mehrere Handföne als Beute

Die Einbrecher nahmen eine Geldkassette mit einem kleinen Bargeldbetrag sowie mehrere Handföne an sich.