Vier Kinder aus dem Familienzentrum im Haus Ennepetal mussten ins Krankenhaus gebracht werden, da sie beim Spielen mit einer Abwehrspraydose in Kontakt mit dem Reizgas gekommen sind.

Gestern kam es zu einem Großeinsatz im Familienzentrum am Haus Ennepetal. Nach Angaben der Feuerwehr haben Kinder in einem Nebenraum der Gruppe mit einer Abwehrspraydose gespielt, die sie in der Tasche einer Erzieherin gefunden hatten. Beim Spielen mit der Flasche in dem kleinen Raum sollen die vier Kinder in Kontakt mit dem Reizgas gekommen sein. Das löste bei den Kindern rote, brennende Augen, Husten und Atemnot aus.

Großeinsatz im Familienzentrum

Das Familienzentrum alarmierte sofort Hilfe. Eingesetzt wurde die Hauptwache Ennepetal mit rund zehn Kräften, der Rettungsdienst mit mehreren Fahrzeugen sowie die Polizei, die den Bereich für den Verkehr absperrte.

Die Feuerwehr lüftete den kleinen Nebenraum. Die Kinder wurden versorgt und zur weiteren Behandlung vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Es soll keine ernsthafte gesundheitliche Schäden gegeben haben.