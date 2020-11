Die Dunkle Jahreszeit ist da- Morgens wird es später hell und abends schneller wieder dunkel. Regen und Nebel in den Herbst- und Wintermonaten tragen ebenfalls ihren Teil dazu bei, dass Fußgänger und Radfahrer im Straßenverkehr schlechter gesehen werden.

Gerade Pkw- und Lkw Fahrer haben mit dieser Herausforderung zu kämpfen, denn die Sichtbarkeit bei Fußgängern und Radfahrern ist oft nur unzureichend gegeben. Oft ist der eigene Hund sichtbarer gemacht, als das Herrchen. Wer nun im Dunkeln zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs ist, sollte sich zu seiner eigenen Sicherheit sichtbar machen.

Schuhe und Jacken mit integriertem Reflexmaterial erhöhen die Sichtbarkeit deutlich, Reflektoren und LED-Streifen gibt es in vielen Fach- und Sportgeschäften bereits zu kleinen Preisen: Es gibt sie zum Aufnähen, zum Kletten, zum Kleben und man kann damit in einfachen Schritten vorhandene Kleidungsstücke in Sachen Sicherheit leicht auffrischen.

Zur Verkehrssicherheit als Autofahrer beitragen

Auch Autofahrer können zur Verbesserung der Verkehrssicherheit beitragen indem sie ihre Fahrweise den Sichtverhältnissen anpassen, langsamer fahren und ausreichend Abstand zu seitlich fahrenden oder gehenden Verkehrsteilnehmern halten. Die angepasste Bereifung und eine von Schnee, Eis oder Tau befreite Scheibe tragen ebenfalls zur Sicherheit bei.