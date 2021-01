Am Donnerstag versuchten Unbekannte in der Zeit zwischen 14 und 17 Uhr, in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Frielinghauser Straße einzubrechen.

Trotz mehrfacher Hebelversuche gelang es den Tätern nicht, die Tür zu öffnen. Sie ließen von ihrem Vorhaben ab und flüchteten unerkannt ohne Beute.