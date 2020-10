Ob Sinfoniekonzert, Kammermusik, Oper oder Crossover-Event: Wie gelingt es, Musikdarbietungen aller Art mit modernster Technik so aufzunehmen, dass der Hörer in seinem Wohnzimmer, unterwegs im Auto oder mit Smartphone-Kopfhörer das Gefühl hat, „live“ dabei zu sein? Und wie geht man mit einer Operndiva um, die kurz vor der Liveübertragung ein Mikrofon verweigert?

Philipp Knop gewährt am Freitag, 30. Oktober ab 19.30 Uhr in der Aula des Gymnasiums Ennepetal einen spannenden Einblick hinter die Kulissen der klassischen Musikproduktion. Dabei geht er sowohl auf die technischen Herausforderungen als auch auf den psychologischen Umgang mit Künstlern im Stressmoment der Aufnahme ein. Veranschaulicht wird das Ganze mit interessanten Hörbeispielen und amüsanten Anekdoten. Der Eintritt an der Abendkasse kostet 3 Euro und ist für Mitglieder frei.

Tonmeister beim Hessischen Rundfunk

Philipp Knop ist Diplom-Tonmeister. Er studierte an der Hochschule der Künste in Berlin und am Conservatoire National Supérieur de Paris. Danach begann er eine freiberufliche Zusammenarbeit mit der Firma Teldex in Berlin. Dort hat er über mehr als zehn Jahre zahlreiche Musikproduktionen für namhafte Label betreut. Seit 2011 ist Philipp Knop beim Hessischen Rundfunk in Frankfurt als Tonmeister tätig.

Die Kulturgemeinde Ennepetal hält bei allen ihren Veranstaltungen die Abstandspflicht ein. Auf Grund der derzeitigen Infektionszahlen muss während des gesamten Vortrages ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.