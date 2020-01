Kult-Friseur Norbert Schmidt aus Wuppertal hatte zum zweiten Mal zur „Rock‘n Roll Christmas Show“ ins Schwelmer Kolpinghaus eingeladen und präsentierte dort drei Gruppen aus der Rock‘n Roll-Szene.

Weihnachtlich gestylt eroberten zuerst die „Sweet Sisters“ mit flottem Swing die Bühne, bevor mit „Danny and the Chicks“ der Rock’n Roll den Saal aufheizte. Anschließend nahm die Rock’n Roll- und Rockabilly-Band „The Porter Ricks“ aus Wuppertal die Zuschauer bis kurz vor Mitternacht mit auf eine Zeitreise in die 40er bis 60er Jahre.