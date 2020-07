Die neue Glaubensreihe „Sommernachts-(t)-Raum“ kommt am Dienstag, 21. Juli, 19.30 Uhr, in die Kirche St. Marien Schwelm – oder auch an die Kirche.

Denn bei gutem Wetter wollen die Organisatoren das Treffen draußen stattfinden lassen. Eingeladen sind Menschen aus Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, die in den Sommerferien zuhause geblieben sind. „Sie sollen trotzdem nicht auf echtes Urlaubsgefühl verzichten“, sagt die Pastoralreferentin der Propstei St. Marien, Claudia Buskotte, die mit den Mitgliedern der AG Glaube zu der Veranstaltung einlädt.



Weitere Termine

Weitere Termine, jeweils ab 19.30 Uhr: am 28. Juli in der Kirche Herz Jesu und am 4. August in Liebfrauen. Die einzelnen Abende dauern etwa zwischen 30 und 45 Minuten und bauen thematisch nicht aufeinander auf.