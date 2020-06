Das Aushängeschild der zahlenreichen Wanderwege rund um Ennepetal ist neu beschildert. Mit der Zeit waren die Markierungen an den Bäumen entlang des Wappenweges ziemlich verblasst und teilweise nicht mehr genau zu erkennen.

Damit sich kein Wanderer verläuft, hat die Kluterthöhle & Freizeit GmbH & Co. KG in Kooperation mit der AG Wandern eine professionelle Beschilderung beim Sauerländischen Gebirgsverein (SGV) erworben. Verschieden große Schilder mit dem Wappenwegzeichen und einem QR-Code wurden an den Bäumen befestigt. So ist es möglich, einerseits direkt eine Meldung zum Weg an den SGV weiterzuleiten und andererseits Informationen zu erhalten. Der Wanderer wird automatisch auf die entsprechende Webseite des SGV weitergeleitet. Die zeigt den aktuellen Standort sowie die Weiterführung des Weges.

Wegemarkierer-Lehrgang beim SGV

Thomas Müller, Mitglied der AG Wandern, hat zusammen mit seiner Frau Ute einen Wegemarkierer-Lehrgang beim SGV besucht. Somit besitzen beide das nötige Know-how sowie die Berechtigung, den Wappenweg neu auszuschildern. „Wir haben das Ausschildern übernommen, da wir leidenschaftliche Wanderer sind und als Rentner die Zeit dazu haben“, so Thomas Müller und seine Frau Ute unisono. Beide waren von März bis Mai ehrenamtlich unterwegs und haben in insgesamt 13 Tagen den kompletten Wappenweg mit 750 Schildern neu bestückt. Einzige Ausnahme ist das Gebiet um Ebbinghausen. Dort ist ein Grundstück, das über einen kleinen Teil des Wappenweges verläuft, für Wanderer gesperrt. Die Stadt Ennepetal arbeitet aber bereits an einer Lösung.

Hier klicken für mehr Infos

Weitere Infos zum Wappenweg sowie der Wanderkarte gibt's unterwww.kluterthoehle.de.