Die Kommunalwahlen finden in NRW am 13. September statt. Heinz-Jürgen Lenz tritt für die CDU und die Grünen als Bürgermeisterkandidat in Schwelm an.

1. Was war Ihre Motivation, sich für das Amt des Bürgermeisters zu bewerben?

Als gebürtiger Schwelmer habe ich die Entwicklung unserer Heimatstadt über viele Jahrzehnte erlebt. Daraus ist bei mir die Überzeugung erwachsen, dass wir Schwelm im Wettbewerb mit anderen Kommunen besser vermarkten können und müssen. Außerdem sehe ich neben den großen Projekten die Möglichkeit, auch mit relativ kleinen und kostengünstigen Maßnahmen die Lebensqualität in Schwelm weiter zu verbessern. Dies möchte ich als Bürgermeister mit den Schwelmerinnen und Schwelmern angehen.

2. Warum sollten die Bürger Sie wählen?

Weil CDU, Bündnis 90/Die Grünen und ich als Bürgermeisterkandidat uns bereits vor meiner Aufstellung intensiv über Positionen und Ziele abgestimmt haben und jetzt bereitstehen, um Schwelm fit für die Zukunft zu machen. Wir können in der neuen Wahlperiode sofort starten und mit den gesellschaftlichen Akteuren, der Politik und der Verwaltung den laufenden Dialog in konkrete Projekte überführen.

3. Welches wäre Ihr Herzensprojekt, das Sie als Stadtoberhaupt gerne umsetzen würden? Mir sind eine nachhaltige Stadtentwicklung, eine zukunftsorientierte Wirtschaftspolitik sowie eine weitere Modernisierung und Kundenorientierung der Schwelmer Stadtverwaltung wichtig. Aber: Es geht nicht nur um meine Herzensprojekte. Deshalb frage ich im Wahlkampf immer wieder nach den Herzensprojekten der Schwelmerinnen und Schwelmer sowie der ansässigen Unternehmerinnen und Unternehmer. All diese Aufgaben gilt es dann zu priorisieren und seriös zu finanzieren.