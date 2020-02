Auch in diesem Jahr gibt der heimische SPD-Bundestagsabgeordnete René Röspel einem Mädchen aus seinem Wahlkreis (Hagen und EN-Süd) die Möglichkeit, den „Girls' Day/Mädchen-Zukunftstag" am 26. März mit ihm und der SPD-Bundestagsfraktion im Reichstagsgebäude in Berlin zu verbringen.

Der "Girls' Day" bietet Mädchen die Möglichkeit, Einblicke in Berufe zu erhalten, in denen Frauen unterrepräsentiert sind und unterstützt sie bei der Berufsorientierung. „Auch in der Politik brauchen wir Frauen in allen Bereichen und auf allen Ebenen“, sagt Röspel, „deshalb beteilige ich mich zusammen mit der SPD-Fraktion im Bundestag wie bereits in den vergangenen Jahren auch 2020 am 'Girls' Day'.“

"Girls' Day": Politik für Mädchen

Das Programm beginnt für die Mädchen bereits am Vortag mit einer Reichstagsführung und einem gemeinsamen Abendessen. Der "Girls' Day" selbst geht um 8 Uhr mit einer Begrüßung durch den Fraktionsvorsitzenden bei einem gemeinsamen Frühstück los. In einer Diskussionsrunde mit weiblichen Abgeordneten und Fraktionsmitarbeiterinnen erfahren die Mädchen alles über Beschäftigungsperspektiven von Frauen in der Politik, über berufliche Werdegänge von Politikerinnen sowie über die gleichstellungs-, bildungs- und familienpolitischen Konzepte für Mädchen und Frauen. Mit dem Planspiel „PolitikParcours“ erleben die Mädchen an einem praktischen Beispiel den Weg durch die Gesetzgebung. Auch sollen sie Einblicke in die Büroarbeit von Abgeordneten erhalten und die Möglichkeit, sich mit Mitarbeiterinnen auszutauschen. Die Teilnahme an einer Plenarsitzung rundet das Programm ab.

Kosten für die Übernachtung und die Fahrt werden übernommen. Interessierte Mädchen, die mindestens 16 und maximal 18 Jahre alt sind, können sich noch bis zum 24. Februar mit einem kurzen Motivationsschreiben per Mail an rene.roespel@bundestatg.de bei René Röspel bewerben.