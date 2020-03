Das Helios Klinikum Schwelm hat aufgrund der weiterhin steigenden Zahl bestätigter SARS- CoV-2-Infektionen in der Region die Wegeführung für Patienten und Besucher bis auf Weiteres verändert. Zudem gilt ab sofort eine neue Besucherregelung. Diese Maßnahmen werden präventiv ergriffen, um eine Ausbreitung des Coronavirus zu reduzieren und Patienten und Mitarbeiter aktiv vor einer Infektion zu schützen.

Personen mit Infektionssymptomen dürfen nicht durch den Haupteingang des Klinikums, sondern sollen ausschließlich den ausgeschilderten Eingang zur Notaufnahme nutzen. Dieser befindet sich neben der Personalabteilung. Dort nimmt das Ambulanzpersonal eine Ersteinschätzung vor, um Patienten mit einer möglichen respiratorischen Infektion zu erkennen und weitere Schritte einzuleiten.

Wer befürchtet, sich mit dem Corona-Virus infiziert zu haben, sollte sich von Montag bis Freitag direkt an das Bürgertelefon unter der Rufnummer 02333/4031449 wenden. Der Ennepe-Ruhr-Kreis setzt ab sofort mobile Lösungen ein, um Patienten zu Hause zu testen. Am Wochenende ist das Bürgertelefon für allgemeine Fragen zum Corona-Virus ebenfalls von 8 bis 18 Uhr erreichbar. Wer an Samstagen oder Sonntagen vermutet, sich mit dem Corona-Virus infiziert zu haben, wird durch den Hausärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Rufnummer 116117 beraten.

Neue Besucherregelung

Besucher von Patienten gelangen weiterhin über den Haupteingang in die Klinik. Es wird jedoch darum gebeten die Besuche stark einzuschränken. Zu den Besuchen gelten die folgenden Regelungen:

• Die Besuchszeit ist von 16 bis 19 Uhr.

• Maximal zwei Besucher pro Patient.

• Kinder sollen nicht an dem Besuch teilnehmen.

• Besucher mit Erkältungssymptomen haben keinen Zugang zur Klinik.

Aufgrund der aktuellen Erkenntnisse in Deutschland und auch in NRW, hat das Helios Klinikum Schwelm einen Krisenstab gebildet und bewertet die Entwicklungen jeden Tag neu. Es besteht ein regelmäßiger Austausch mit dem Gesundheitsamt des Ennepe-Kreises.