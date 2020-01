Trainingstag mit Handball-Stars: Das Grundschulprojekt „AOK Star-Training“ ermöglicht Schülern die beliebteste Hallensportart Deutschlands sowie die aktuellen und ehemaligen Stars der Handballwelt hautnah zu erleben.



Bis Freitag, 31. Januar, können sich Grundschulen im Ennepe-Ruhr-Kreis zum „AOK Star-Training“ in der eigenen Sporthalle bewerben. Das Ziel des Projekts der AOK und des Deutschen Handballbundes (DHB) ist es, den Schülern Freude an der Bewegung, am Spielen und am sportlichen Miteinander zu vermitteln.

Für den jetzt zum sechsten Mal veranstalteten Trainingstag mit Handballprofis interessierten sich im vergangenen Jahr bundesweit rund 2.000 Schulen. Die Schirmherrschaft des Projekts übernehmen Torfrau Clara Woltering und Nationalspieler Paul Drux.

Was beinhaltet der Trainingstag?

Das Programm für die Gewinnerschulen beginnt mit einer spielerischen Trainingseinheit für eine ausgewählte Schülergruppe unter Anleitung der Handballexperten. Später geht es auf dem Pausenhof für alle Schüler mit verschiedenen Mitmachaktionen, wie Dribbling und Wurfübungen, weiter. Für das Projekt kooperieren die Organisatoren mit den lokalen Handballclubs, um den potenziellen zukünftigen Handballprofis den Kontakt zum Verein zu ermöglichen.

Die Aktion