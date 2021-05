Es ist kaum zu glauben, dass die Baumaßnahme im Südpark immer noch eine Hängepartie ist.

Letzte Woche kam ein Bericht in der Lokalzeit Ruhr im WDR, der mich doch wieder sehr erstaunt hat.

Die Verantwortlichen haben anscheinend immer noch nicht begriffen, was sich die Bochumer/Wattenscheider für IHREN Südpark sehnlichst wünschen: SIE wollen IHREN alten

Südpark wiederhaben! Moderner und (umwelt)-)technisch auf den neuesten Stand gebracht: JA.

Aber es soll KEIN überambitioniertes Spaßbad, das an den Bedürfnissen der Menschen hier völlig vorbeigeht werde.

Die Leute hier wollen wieder RICHTIG Strecke schwimmen, Schulklassen und Vereine wollen die Becken wieder richtig nutzen. Die Kinder (und auch Erwachsene) sollen wieder mehr schwimmen lernen. Das gehört mit zum Auftrag einer Kommune.

Und das Ganze soll dann auch bezahlbar sein.

Ein Spaßbad mit Fitness, Gastronomie und, ja und noch ein Verwaltungsgebäude in den Südpark?

Geht es noch?

Ich habe gedacht, nachdem dann auch der letzte Verantwortliche bemerkt hat, dass ein Visionär, oder sagen wir besser, Träumer, wie Herr B. Schmitt der Falsche an der Spitze der Wasserwelten ist,

kehren wieder die Vernunft und der Blick auf die Bochumer in die Köpfe der Planer.

Aber anscheinend ist dem nicht so. Wer die utopischen Zahlen der Besucherkalkulation für eine Entscheidung heranzieht, hat immer noch nichts dazu gelernt und nimmt die Bedürfnisse der Bochumer nicht ernst. Gut, muss man auch erstmal nicht, die nächste Kommunalwahl ist jetzt noch lange hin.

Mein Appell: KOMMT WIEDER RUNTER, PLANT NICHT AN DEN BOCHUMERN VORBEI UND MACHT NICHT UNSEREN SÜDPARK KAPUTT!

Eckard Faltinath