Nachdem in den Sommerferien die Volleyballer und Kindergruppen bereits durch Sondertrainingszeiten der Stadt Bochum wieder in der Halle aktiv waren, geht es nun für alle Gruppen des Turnbund wieder los. Der Verein bietet für seine über 20 Gruppen und 12 Volleyball-Mannschaften nun wieder ein vollständiges Programm gemäß dem veröffentlichtem Hallenplan an. Dort kann nach u.a. Wochentagen und Zielgruppen nach Angeboten gesucht werden

Die Gruppen sind für alle Mitglieder, derzeit aber auch noch für interessierte Neulinge geöffnet. Da aber die Anfragen insbesondere in den Kindergruppen bereits im Vorfeld schon sehr groß war, rechnet der Verein bald wieder mit Beschränkungen für Nicht-Mitglieder.

Voraussetzung zur Teilnahme ist seit dem 20. August die 3G-Regel aus der aktuellen CoronaSchVO, d.h. die Teilnehmer müssen vollständig Geimpft, Genesen oder Getestet sein. Ausnahmen gelten für nicht schulpflichtige Kinder und Schüler. Alle Informationen und das komplette Sport-Programm auf der Internetseite des Vereins unter www.TB-Hoentrop.de.