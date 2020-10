In diesem Jahr wird der Heimat- und Verkehrsverein (HVV) Weeze 70 Jahre alt. Er wurde im Jahr 1950 als Dachorganisation aller örtlichen Vereine gegründet.

Eigentlich hätte dieses Jubiläum zusammen mit den Weezer Vereinen am 10. Oktober im Bürgerhaus Weeze gefeiert werden sollen. Aber aufgrund der Corona-Pandemie wurden die Feierlichkeiten vom Vorsitzenden des HVV's, Marco Scuderi, und seinen Vorstandsmitgliedern, Claudia Verbeten, Wolfgang Reuters, Sandra Ripkens, Andrea van Doornick, Tanja Schnell, Verena Nellesen, Jörg Kohlmann und Khalid Rashid abgesagt.

„Es ist schade, aber die Corona-Entwicklungen haben uns einfach einen Strich durch die Rechnung gemacht“, so Marco Scuderi. „Normalerweise hätten wir in der Kirche einen Gottesdienst gefeiert, wären mit den Vereinen und Standarten durch den Ort gezogen, und abschließend gemeinsam mit geladenen Gästen, ehemaligen Festkettenträgern und den Vereinsvorständen im Bürgerhaus gefeiert“.

Die Entstehung des HVV



Es war im Jahr 1950, als in den geselligen Weezer Vereinen zum ersten Mal der Gedanke aufkam, einen Heimat- und Verkehrsverein als Dachverband aller Weezer Vereine und Verbände zu gründen. Einer der aktivsten Vereine in den ersten Nachkriegsjahren war der Musikverein mit seinem Vorsitzenden Heinrich Geenen. Auf seine Initiative fanden sich die Vereinsvorsitzenden zusammen, um alle Vereine und Verbände in Weeze kooperativ in einer Dachorganisation zu organisieren. Dr. Otto Brundieck war seinerzeit der Vorsitzende des mitgliederstärksten Weezer Vereins – des Spielvereins Weeze. Auf Betreiben von Heinrich Geenen, Dr. Otto Brundieck und Johann Janssen, dem Vorsitzenden der Bürgerschützen, kam es zur Gründung des HVV. Den Gründungsvätern lag sehr am Herzen, dass die Gestaltung einer gemeinsamen Kirmesfeier in das Programm einbezogen wurde.